"Выпргивай, дядя Коля!". Грузовик завалился на бок и упал в реку в алтайском селе

Фото: Barnaul22
Грузовик завалился на бок и упал в речку во время буксировки трактором в селе Зятьково Панкрушихинского района. Момент падения транспорта попал на видео, которое опубликовал паблик Barnaul 22.
"Выпрыгивай, дядя Коля!", – прокричал автор видеозаписи.
По всей видимости, грунт не выдержал веса грузовика и осел под его колесами. Как именно вытаскивали транспорт после произошедшего не уточняется.
Напомним, что ранее 27 апреля на трассе Кузбасс – Алтай сгорел грузовой автомобиль алтайской сети супермаркетов "Мария-Ра". Как отмечают очевидцы, при проезде мимо догорающего транспорта тепло чувствуется даже на расстоянии нескольких метров.
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