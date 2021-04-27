Такой день. Сгоревший грузовик "Марии Ра" и чудом сохранившаяся мельница

На трассе Кузбасс – Алтай сгорел грузовой автомобиль алтайской сети супермаркетов "Мария-Ра". Догорающий автомобиль попал в объектив видеокамеры. Запись опубликовали в социальной сети.
Глава Минкульта Алтайского края Елена Безрукова выпустила сборник стихов "Вереск-Полынь". Презентация книги состоится 28 апреля в краевой научной библиотеке имени Шишкова в Барнауле. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти предварительную запись на сайте библиотеки.
Деревянную ветряную мельницу, датируемую XIX веком, обнаружили в Михайловском районе Алтайского края. Фотографиями находки поделился архитектор Александр Деринг. Он назвал находку "сохранившимся чудом" и заявил о намерении подать документы в Алтайохранкультуру "для постановки на охрану этот уникальный и сохранившийся объект культурного наследия России".
Алтайский край занял 70-е место среди 85-ти регионов России по размеру банковского вклада на душу населения. В среднем у одного жителя края в банке лежит 91,8 тыс. рублей.
В барнаульском микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский после ухода паводковых вод, сообщает пресс-центр мэрии. Уровень воды в реке Оби на утро 27 апреля составил 369 сантиметров над нулём водомерного столба.
Водитель грузовика Volvo с прицепом сбил пешехода на проспекте Красноармейском в Барнауле. По информации правоохранителей, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил грузовой автомобиль под управлением 49-летнего мужчины.
177 567 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида вакциной "Спутник V". Из них 102 695 человек поставили оба компонента, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. В Алтайский край уже поступило свыше 250 тысяч комплектов вакцины.
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