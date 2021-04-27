Опекуна из Камня-на-Оби подозревают в истязании 12-летнего мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 43-летней жительницы Камня-на-Оби по подозрению в истязании 12-летнего ребёнка, который находился у неё под опекой. По версии следователей, с января 2020 по апрель 2021 года женщина избивала и оскорбляла ребёнка.
"Кроме того, в замещающей семье воспитывались ещё двое детей 14 и 10 лет. В настоящее время все несовершеннолетние изъяты и помещены в специализированный детский центр, а следователями проверяется причастность подозреваемой к совершению преступлений в отношении всех детей, находившихся у неё под опекой", – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Сейчас следователи подготавливают ходатайство о заключении опекуна под стражу. Отдельно сотрудники ведомства дадут юридическую оценку действий должностных лиц органов опеки.
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