Военные на семь часов перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Участок Чуйского тракта в Первомайском и Тальменском районах в среду, 28 апреля, дважды перекроют для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.
Движение по федеральной автодороге ограничат на отрезке Новокраюшкино – а/д "Новокраюшкино – Первомайское" – Чуйский тракт – Озерки – ЗАТО Сибирский – садоводство "Горизонт".
Ограничения в общей сложности будут действовать на протяжении 7 часов 20 минут: первое – с 07:50 до 11:30, второе – с 14:40 до 18:20.
Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.
Комментарии
> Новокраюшкино – а/д "Новокраюшкино – Первомайское" – Чуйский тракт – Озерки – ЗАТО Сибирский – садоводство "Горизонт".
где здесь Тальменский район?
Ну и перекрывали ночью бы.
Одна информация нормальная, которая нужна людям. За недели 3, а то и больше.