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Новости

Виктор Томенко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

, ИА "Амител"
К поздравлению также присоединился председатель АКЗС Александр Романенко
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников скорой помощи с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Служба скорой помощи является передовой линией всей медицины региона. Ваша работа требует высокой квалификации, выдержки и самоотдачи, готовности оказывать медицинскую помощь в любых условиях. От профессионализма специалистов и эффективности работы системы в целом зависит очень многое: своевременная постановка диагноза и оперативное начало лечения больного", – отметили политики.

Они напомнили, что из-за пандемии на медиках лежит колоссальная нагрузка, и только за 2020 год бригады скорой помощи региона отработали почти 800 тысяч вызовов. Особенно нелегко медработникам было с октября по ноябрь, когда количество обращений выросло в полтора раза и превышало три тысячи в сутки.

"Важно, чтобы система оказания скорой помощи продолжала эффективно работать. Это необходимо для одной главной цели – сохранения здоровья жителей нашего края. Особые слова благодарности – ветеранам, которые десятилетия проработали в службе скорой помощи. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и успехов в работе!" – заключили Томенко и Романенко.

День работников скорой помощи отмечается в России ежегодно 28 апреля c 2020 года. Постановление об утверждении этого праздника подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.04.2021 09:16
гость

Осенью скорая помощь четверо суток к больным ехала. А как сейчас, кто знает? Часов за 10 приезжает?

28.04.2021 09:34
Гость

у Власти сейчас только пиар, даёшь ЕР а то жизнь закончится ! Ведь это же чиновничьи игры с реальной жизнью здесь граждан не имеющих никакого отношения . Поэтому живём бедно и никаких надежд на перемены .

28.04.2021 10:09
гость

Осенью скорая помощь четверо суток к больным ехала. А как сейчас, кто знает? Часов за 10 приезжает?

Походу никто не знает, кто знает, не дождался

28.04.2021 10:28
Гостт

Все у нас отлично, зимой дома лежал на пол упал спину скрутило, встать не мог долго лежал приехали через 4 часа погрузили, увезли в другой город а там в 23-30 выпнули на улицу. Все у нас отлично

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