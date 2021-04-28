Виктор Томенко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников скорой помощи с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
"Служба скорой помощи является передовой линией всей медицины региона. Ваша работа требует высокой квалификации, выдержки и самоотдачи, готовности оказывать медицинскую помощь в любых условиях. От профессионализма специалистов и эффективности работы системы в целом зависит очень многое: своевременная постановка диагноза и оперативное начало лечения больного", – отметили политики.
Они напомнили, что из-за пандемии на медиках лежит колоссальная нагрузка, и только за 2020 год бригады скорой помощи региона отработали почти 800 тысяч вызовов. Особенно нелегко медработникам было с октября по ноябрь, когда количество обращений выросло в полтора раза и превышало три тысячи в сутки.
"Важно, чтобы система оказания скорой помощи продолжала эффективно работать. Это необходимо для одной главной цели – сохранения здоровья жителей нашего края. Особые слова благодарности – ветеранам, которые десятилетия проработали в службе скорой помощи. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и успехов в работе!" – заключили Томенко и Романенко.
День работников скорой помощи отмечается в России ежегодно 28 апреля c 2020 года. Постановление об утверждении этого праздника подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.
Комментарии
Осенью скорая помощь четверо суток к больным ехала. А как сейчас, кто знает? Часов за 10 приезжает?
у Власти сейчас только пиар, даёшь ЕР а то жизнь закончится ! Ведь это же чиновничьи игры с реальной жизнью здесь граждан не имеющих никакого отношения . Поэтому живём бедно и никаких надежд на перемены .
Осенью скорая помощь четверо суток к больным ехала. А как сейчас, кто знает? Часов за 10 приезжает?
Походу никто не знает, кто знает, не дождался
Все у нас отлично, зимой дома лежал на пол упал спину скрутило, встать не мог долго лежал приехали через 4 часа погрузили, увезли в другой город а там в 23-30 выпнули на улицу. Все у нас отлично