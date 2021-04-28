Рубцовчанка представилась старшей по дому и украла у пенсионерки 42 тысячи рублей

72-летняя жительница Рубцовска обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам пенсионерки, неизвестная представилась старшей по дому и похитила у пожилой женщины деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Полицейскими было установлено, что в дневное время в домофон квартиры, расположенной в доме по улице Осипенко, позвонила неизвестная женщина и представилась старшей по дому. Незнакомка пояснила, что было собрание собственников жилья и для неё есть важная информация", – говорится в сообщении.
Пенсионерка открыла дверь и впустила в свою квартиру двух женщин. После короткого визита незнакомок горожанка недосчиталась 42,5 тысячи рублей, которые хранила в комоде.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину". Личности подозреваемых устанавливают правоохранители.
Комментарии
вот это профессионализм