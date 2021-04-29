Некоторые до сих пор не знают, что оформлять наследство необходимо только у нотариуса. Доверчивые люди, особенно пенсионеры, склонны верить всему, что пишут в рекламе недобросовестные дельцы.
Так, в марте пожилая пара из Барнаула попалась на такую уловку и обратилась в редакцию amic.ru. Пенсионеры при оформлении завещания отправились к "социальному юристу". При этом устная консультация потянула на 2 тысячи рублей (у нотариуса — бесплатно), а ознакомление с документами "для выработки правовой позиции" и вовсе — на 6000 рублей. Всего же с пенсионеров "социальный" юрист запросил 10 тысяч рублей. Причем выданный документ оказался без подписи и печати. А после возмущения пожилую пару отправили ... в ближайшую нотариальную контору.
Для понимания, вся процедура оформления и сам документ в виде завещания обойдутся у нотариуса в 2800 рублей. Кстати, нотариус несет полную ответственность за содержимое ваших документов и за сохранность. Почему именно нотариус считается главным специалистом в области наследственного права, смотрите в инфографике amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на нее.
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