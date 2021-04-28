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Алтайский госуниверситет подключил интернет-эквайринг от Сбера

, ИА "Амител"
Интернет-эквайринг от Сбера стал доступен для студентов Алтайского государственного университета

Благодаря новой технологии, оплата образовательных и других услуг университета доступна на сайте учебного заведения. Управляющий Алтайским Сбербанком Антон Милютин и ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров подписали договор интернет-эквайринга для вузов, по которому классический университет внедрил технологию безналичной оплаты своих услуг.

"Наши партнёры показали себя новаторами, и решением внедрить технологию продемонстрировали своё отношение к студентам. Интернет-эквайринг абсолютно надёжен и безопасен при совершении платежей. К тому же это очень удобно, поскольку все операции проходят буквально в несколько кликов. При необходимости всегда можно получить чек – платёжные документы доступны в электронном виде", – рассказал Антон Милютин, управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк.

Технология интернет-эквайринга позволяет повышать количество оплат благодаря удобству и скорости совершения операций. Оплата доступна держателям дебетовых и кредитных карт любых банков.

"Предложенная банком технология хорошо себя зарекомендовала, став тем решением, которое серьёзно облегчило нашу задачу, связанную со своевременным получением оплат даже от тех студентов, которые оказались далеко за пределами края. Поэтому мы в полной мере смогли оценить достоинства технологии, и сегодня всё больше наших студентов отдают предпочтение такому современному дистанционному способу для оплаты любых услуг, оказываемых университетом", – отметил Сергей Бочаров, ректор Алтайского государственного университета.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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