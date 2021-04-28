Сборщиков ягод осудили за похищение жителей Алтайского края

Четверым жителям Алтайского края вынесли приговор за похищение человека, попытку угона автомобиля, умышленное повреждение имущества и незаконное проникновение в жилище.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, следователи доказали причастность четверых мужчин к преступлениям по пяти статьям уголовного кодекса.
Конфликт между приезжими работниками и жителями Ребрихинского района произошёл в октябре 2018 года: подрались сборщики ягод и сельчане.
Следователи выяснили, что после драки сборщики ягод решили наказать местных, подъехали к дому одного из обидчиков, и, применяя насилие, закрыли его в багажнике и перевезли в подвал дома, где они жили.
Разыскивая второго обидчика, злоумышленники выбили двери в доме сельчанки. Также они повредили машину третьего участника конфликта, а его самого закрыли в багажнике и пытались вывезти, но машина не завелась. Остановили мужчин приехавшие на вызов полицейские.
Обвиняемые отрицали свою вину, но следствию удалось собрать достаточные доказательства. Суд назначил троим из них наказание от четырёх лет десяти месяцев до пяти лет двух месяцев колонии строгого режима, а четвертому – пять лет лишения свободы условно.
Комментарии