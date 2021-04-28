Врач Николай Плавунов рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. По его словам, речь идёт о боли в грудной клетке, выраженных болезненных ощущениях в животе, внезапной потливости, головокружениях, перекосах уголка рта и смазанной речи.
"Всё это причина тяжёлого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать", – сказал Плавунов в беседе с РИА Новости.
Ранее специалист в области долголетия Эндрю Стил перечислил простые правила, соблюдение которых замедлит старение человеческого организма. Желающим пожить подольше нужно помнить не только о здоровом сне и регулярных физических нагрузках, но и поддерживать здоровье зубов, следить за пульсом и давлением, отказаться от пищевых добавок и модных диет, а также добавить больше овощей в рацион.
Комментарии
в прошлом году 1 апреля было назначено обследование эхо- сердце- в этом году тоже назначено повторно- нет талонов-или аппарат сломался.....вызывайте скорую,граждане---и?