Власти Барнаула восстановят постамент памятника Василию Шукшину

Власти Барнаула собираются восстановить постамент памятника алтайскому писателю, актёру и режиссёру Василию Шукшину, сообщили amic.ru в пресс-центре мэрии.
"В апреле 2021 года на объекте культурного наследия "Памятник В.М. Шукшину" произошло обрушение облицовочной плитки постамента и информационной надписи, – уточнили в городской администрации. – Сейчас они находятся на хранении в комитете по культуре Барнаула".
Восстановительные работы запланированы на 5 мая.
Ранее жительница Барнаула обратила внимание на "плачевное" состояние памятника. По её словам, за 3-4 недели постамент стал выглядеть только хуже.
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