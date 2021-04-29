"Активность – залог успеха": как алтайские предприниматели выходят на площадку Amazon

Электронные интернет-площадки стали одним из самых популярных способов внешней торговли. Они дают возможность не только крупным, но и малым предпринимателям представить свой товар аудитории со всего мира. Как правило, это менее затратный и более эффективный способ продвижения по сравнению с классическим экспортом.
Большинство компаний стремятся выйти на европейский рынок. Однако вход в систему местных магазинов оказывается не только трудоёмким и длительным, но и достаточно затратным. Здесь на помощь предпринимателям приходит Центр поддержки экспорта Алтайского края, который уже несколько лет успешно выводит предпринимателей на международные маркетплейсы – например, платформу Amazon.
Алтайский знак качества
Amazon – одна из крупнейших по рыночной капитализации ретейл-компания. Здесь реализуют широкий ассортимент товаров: от продуктов питания до технических устройств. Предприниматели Алтайского края также успешно продвигают здесь свою продукцию: товарам с Алтая доверяют в силу известности региона, а качественное продвижение повышает их узнаваемость и востребованность на зарубежных рынках.
При содействии центра поддержки экспорта начиная с 2020 года 14 предпринимателей Алтайского края разместили свои продукты на платформе Amazon. Одним из первопроходцев стала компания "Аврора Плюс" – амбассадор чулочно-носочной промышленности Алтайского края в европейской части мира. Текстиль компании был хорошо известен за пределами региона, что позволило быстро завоевать доверие немецкого покупателя.
Не менее успешным оказался и выход на площадку для компании "Инком торг", производителя популярных диетических продуктов: функционального питания из семян льна, льняного масла, а также натуральных массажных масел. Предприятие также планирует пройти международную сертификацию производства, чтобы получить шанс на прямые контракты с крупнейшими торговыми сетями Германии.
Оправданный риск
По словам представителей компании "Инком торг" и "Аврора Плюс", размещение на Amazon дало им уверенность в том, что товар будет нужен не только на отечественном рынке.
"Страх создать убыточный аккаунт мешает делать то, что составляет основу предпринимательской деятельности – идти на сознательный риск", – отметили в "Инком торге".
Европейским потребителям интересны и косметические алтайские товары – косметика на основе натурального сырья от фирмы "Алтайский букет" и созданная по формулам алтайских фармацевтов линия косметики под брендом TokTok.
"Наша активность на площадке – залог успеха", – соглашаются со словами коллег руководители проекта TokTok.
Специалисты фирмы "Алтайский букет" также отметили, что перед любым дебютом на зарубежном рынке важно правильно расставить приоритеты и проверить, подойдёт ли заявленная продукция, готов ли потребитель оценить её в формате электронного образа.
Вместе с комплексной услугой центра поддержки экспорта задача перехода на европейский рынок становится значительно проще. Предпринимателю остаётся главное – найти партнёра и завершить услугу подписанием экспортного контракта.
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