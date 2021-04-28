Америка, Европа и Азия. 80 стран мира примут участие в Диктанте Победы 

Третий Диктант Победы пройдёт в 2021 году снова по всему миру – к участию присоединились жители европейских и азиатских стран, американского и африканского континентов. В России проверить свои знания истории можно будет на 15,5 тысячи площадок.
Помогут в этом более 26 тысяч активистов "Волонтёры Победы", а также соорганизаторы акции – партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество. Подробности сообщает сайт ЕР.
Масштабный диктант жители 80 стран будут писать уже в четверг, 29 апреля, в 14 часов по московскому времени. Причём в 31 стране патриотическая акция пройдёт в очном формате. При поддержке Россотрудничества площадки будут открыты в "Русских домах", университетах и школах.
Среди новых участников – Ливан, Португалия, Люксембург и Эфиопия. Для иностранных граждан будут свои версии (на английском и китайском языках) с вопросами о вкладе стран антигитлеровской коалиции в победу.
"Разные блоки будут для стран Америки, Европы, Азии, СНГ и постсоветского пространства. А также облегчённый блок заданий на английском языке для иностранцев, интересующихся нашей историей", – пояснил заместитель секретаря Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.
В России будет работать более 15,5 тысячи площадок: в вузах, школах, крупных детских лагерях, на базе предприятий Минобороны, Росгвардии, МЧС и МВД, а также в крупных природных парках и заповедниках.
В Алтайском крае откроют 72 площадки (диктант начнётся в 18 часов по местному времени) в городах и сёлах региона (Тюменцево, Крутиха, Панкрушиха, Усть-Калманка, Краснощёково, Троицкое, Мамонтово, Романово и других).
"Уже сейчас о намерении писать диктант заявили более 5000 жителей Алтайского края. Уверен, что в итоге, с учётом тех земляков, кто примет участие в акции онлайн, эта цифра увеличится в разы", – рассказал координатор партийного проекта "Историческая память" в Алтайском крае, депутат гордумы Барнаула Сергей Завалихин.
Чтобы стать участником, достаточно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Итоги подведут к 24 июня. Победители смогут побывать в самом центре празднования 9 мая. Правда, только в следующем году.
"Федеральные победители получат уникальную возможность стать почётными гостями Парада Победы на Красной площади. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы", – сообщил Александр Хинштейн.