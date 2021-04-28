Алтайская "шпионка" Мария Бутина подала документы на праймериз "Единой России"

Уроженка Алтайского края Мария Бутина подала документы на праймериз партии "Единая Россия" в Кировской области. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
"Моё решение о том, что я буду пробовать свои силы на вятской земле – результат совпадения моих желаний и просьб жителей региона, – написала Бутина. – Я буду формировать свою программу исходя из пожеланий самих жителей области, и уже сейчас вижу большой запрос на получение знаний со стороны кировчан".
Ранее Бутина заявила о своём желании выдвигаться в Госдуму. По её словам, у неё были предложения от нескольких партий – "Справедливой России", "Единой России" и Партии пенсионеров.
В прошлом году СМИ писали о планах Бутиной пойти в Госдуму от "Партии прямой демократии". Однако сама общественница заметила, что такого намерения у неё не было, а с ППД её связывает лишь то, что однажды она выступила на партийном съезде.
Вместе с тем Бутина добавила, что всё же готова пойти в Госдуму, если её попросят избиратели. Как вариант – это может быть один из четырёх одномандатных округов, расположенных на территории Алтайского края. "Если народ попросит, то я буду баллотироваться. Если какая-то политическая деятельность будет полезна для моей страны, я буду ею заниматься", – заявила Мария Бутина.
Активистка добавила, что для неё переход в политику – очень серьёзный шаг: "Ведь после этого нет жизни, ты потом полностью занимаешься политической деятельностью".
Напомним, в 2018 году в США Марию Бутину обвинили в том, что она работает на Россию в качестве иностранного агента. По мнению прокурора, женщина "ставила под угрозу национальную безопасность США", поскольку "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Тогда Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
Бутина признала свою вину в заговоре против США. В частности она согласилась с утверждениями прокурора, который обвинял россиянку в том, что она действовала как незарегистрированный "агент Кремля" и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. МИД России расценил арест Бутиной как акт, приуроченный к встрече президентов России и США, чтобы "минимизировать её эффект". В октябре 2019 года девушку освободили.
В начале апреля 2021 года Бутина приехала в колонию, где сидит Алексей Навальный. Во время диалога с оппозиционером журналистка сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на его возражения ответила, что в её родном Алтайском крае есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже.
Навальный с ней не согласился, назвав Бутину "обслугой властей" и "паразиткой". Позднее она назвала блогера хамом и высмеяла его "пытки", сравнив жалобы оппозиционера с карательными мерами в американской тюрьме.
В одной из бесед со студентами Мария Бутина рассказала, что раньше возлагала надежды на Алексея Навального как на политика, который "станет нормальным оппозиционером", но разочаровалась в нём.
Комментарии
А чего не от родного Алтайского края? Может потому, что её тут знают, как облупленную.
"и уже сейчас вижу большой запрос на получение знаний со стороны кировчан"
Каких знаний-то? Неужели "нью кама-сутра по-американски" пишет?
Пройдет, конечно.
А чего не от родного Алтайского края? Может потому, что её тут знают, как облупленную
так у нас своих проходных одномандатных ер-овцев достаточно )))
Ну и правильно, куда еще с судимостью можно? Только в депутаты!
кто ж ее просил-то в Вятке???
Бывалые нужны ЕРам.
Разве судимым американским досудебщикам можно?
Успехов в работе!
Что там, в Кировской области, с гостиницами? Тоже хуже, чем тюремный барак Навального?
Ты агрегат, Маня, ты, Маня, агрегат
Ты "Автомат-Вятка" на сто киловатт
Давай, давай, Маня, эх, Вятка, выжимай...
Мария собиралась пробить национальную безопасность сша...
Ролик на ютуби от Сержа 13 "Как Мария Бутина пострадала от Сталинизма"
Главное чтобы и там на какого-нибудь преподавателя поклеп о домогательствах не сделала
Молодая, умная работать будет.
Бизнеса нет.
28.04.2021 16:34
- гость -
Умные и желающие работать идут в бизнес, а в депутаты идут только те, кто хочет жить и сладко есть за счет народа!
Была бы умная, не попалась бы Американским спецслужбам и не сидела бы у них в тюрьме!
пусть в гостиницу едет в Косиху работать, там от нее больше пользы будет, тем более она там была раз говорит о её существовании
Гордость или позор Барнаула?! Вот в чем вопрос...
Какой из навального "нормальный оппозиционер"?Его цель:для себя и своей семьи денег на хайпе побольше нахапать.К тому же подстилка западная.
28.04.2021 17:08
- гость - К тому же подстилка западная.
Импортная судимость и опыт работы в эскорт-сервисе важные качества для депутаны.
Ага, прям народ просил, в ноги падал. Боже, какая мерзость.
Пробные заезды Бутиной в Барнаул с целью прозондировать почву отношение жителей Барнаула к ее личности убедили ее, что шансов попасть в Госдуму от Алтайского края у нее НЕТ! Негативное отношение к ней показали ее встречи и со студентами в Новосибирске. Поэтому логично пролезть в ГД подальше от Алтая. Вот и выбрана Кировская область.ОМЕРЗИТЕЛЬНО!!!
Ололешеньки, вперёд на сайты кировской области! Расскажите о машке всю правду. Бгггг
надо за нее голосовать, ибо только с ней будет прорыв, и только так победим всех врагов, как внутренних, так и внешних
Ктоб сомневался, каких только мерзких личностей у Ер нет. вот еще одна.