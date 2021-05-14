Оптику "Спектр" открыли в Новоалтайске: скидки до конца мая

Оптика "Спектр" теперь работает и в городе Новоалтайске: новый салон открыли по адресу ул. Красногвардейская, 14. Здесь не только большой выбор оправ и солнцезащитных очков, но и современная мастерская, где изготовят очки любой сложности по вашему запросу. Новый салон оборудован кабинетом аппаратного лечения зрения и двумя кабинетами врача-офтальмолога, где можно проверить зрение, подобрать очки или контактные линзы любой сложности. Ведётся приём взрослых и детей.
В честь открытия на весь ассортимент (кроме акционных товаров) будет действовать скидка 30%. Предложение действительно до конца мая 2021 года. Также при заказе очков или покупке контактных линз вы получите в подарок консультацию врача-офтальмолога.
Все подробности уточняйте в салоне или по телефонам +7 (3852) 60-00-48; +7 (385-32) 33-100.
Салон оптики "Спектр"
Адрес: Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 14.
Тел: 8 (38532) 33-100
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