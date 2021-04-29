Близится самый главный праздник православных христиан Светлая Пасха. Один из его символов – крашеные яйца, или как их ещё называют – "крашенки". Если вы хотите освятить их в храме, то приготовления уже можно начинать сегодня, в Чистый четверг. Однако есть важный момент: нельзя приступать к готовке до тех пор, пока не будут закончены все дела по дому. Также можно приготовить яйца и пасху в Великую Субботу.
Редакция видео.amic подготовила для вас несколько способов, как можно весело и безопасно раскрасить яйца. Для этого нам понадобится: чай каркаде, пищевые красители, сода, уксус и, желательно, плотные салфетки. Дети точно будут в восторге от процесса.
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