Четверг, 29 Апрель, 10:52

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,94
€ 90,43
16°


4787273 +0
Обь
297см -30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Узнай все про оплату электричества. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

Готовимся к Пасхе. Как оригинально покрасить яйца

, ИА "Амител"
В Чистый четверг уже можно начинать основные приготовления к светлому празднику

Близится самый главный праздник православных христиан Светлая Пасха. Один из его символов – крашеные яйца, или как их ещё называют – "крашенки". Если вы хотите освятить их в храме, то приготовления уже можно начинать сегодня, в Чистый четверг. Однако есть важный момент: нельзя приступать к готовке до тех пор, пока не будут закончены все дела по дому. Также можно приготовить яйца и пасху в Великую Субботу. 

Редакция видео.amic подготовила для вас несколько способов, как можно весело и безопасно раскрасить яйца. Для этого нам понадобится: чай каркаде, пищевые красители, сода, уксус и, желательно, плотные салфетки. Дети точно будут в восторге от процесса. 

Материалы по теме

 


Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
10:38
Виктор Томенко поблагодарил алтайских медиков за борьбу с коронавирусом 0
10:29
В России зафиксировали рост случаев мошенничества в сфере продажи авиабилетов 0
10:15
Алтайские поисковики передали солдатский медальон родственникам бойца, погибшего в ВОВ 0
10:04
В Барнауле стартовал девятый международный туристский форум VISIT ALTAI 0
09:57
Чистый четверг: что нельзя делать в четвёртый день Страстной недели 2
09:45
Центральные улицы помыли в Барнауле 13
09:32
Россиянам рассказали, чего нельзя делать при ДТП 3
09:16
Можно ли в Чистый четверг печь куличи и красить яйца на Пасху 3
09:03
Курорт рядом с домом: где отдохнуть на майских праздниках, не уезжая далеко от Барнаула 0
08:51
Врач назвала наименее вредный алкогольный напиток 9
08:42
Готовимся к Пасхе. Как оригинально покрасить яйца 0
08:40
Узнай все об оплате электричества. БГЭС отвечает на вопросы читателей amic.ru
Задать вопрос можно прямо сейчас
08:29
Границы дозволенного: имеют ли право учителя вмешиваться в личную жизнь учеников? 12
08:15
90 культурных площадок Алтайского края будут работать в "Ночь музеев" в 2021 году 1
08:03
Руководитель алтайских газовиков рассказал о планах работы в регионе 0
07:51
Расписание пригородных поездов на май изменили в Алтайском крае 0
07:36
В Госдуме предложили ввести беспроцентную ипотеку для многодетных семей 3
07:21
"Репортаж строгого режима". Реальная история нереального заключённого Вячеслава Кондакова 13
07:03
"Активность – залог успеха": как алтайские предприниматели выходят на площадку Amazon 1
06:50
Росстат обязали улучшить методику подсчёта доходов населения 4
06:35
"Не как в прошлом году". Как пройдёт Пасха на Алтае и кого всё же не пустят в храмы 0
06:24
Не наделайте ошибок. Почему оформлять наследство нужно только у нотариуса 0
06:17
Россияне оценили дизайн российских купюр 4
06:01
До +25 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 апреля 0
23:51
Такой день. Ураган и "поплывшие" после ремонта дороги в Барнауле 1
23:21
Ветер уронил дерево на линию электропередачи, обесточив часть села в Алтайском крае 0
22:46
Российский космонавт назвал три препятствия для освоения Марса 0
22:21
Жителей Барнаула приглашают на предпасхальные ярмарки 4
21:44
Европарламент внёс отключение России от SWIFT в проект резолюции 1
21:22
Алтайские медики, перенёсшие ковид, смогут пройти лечение в санаториях 6
20:50
Водитель скорой помощи спас из огня семью с детьми в Рубцовске 0
20:21
Наследники поделили имущество миллиардера Дмитрия Босова, родившегося в Барнауле 0
19:50
Ураганный ветер валит деревья и сносит крыши в Барнауле. Видео 5
19:33
Алтайские единороссы предложили поднять зарплату муниципальным служащим 7
19:09
Россиянин взыскал с городских властей полмиллиона за яму на дороге 0
18:52
Счётная палата Барнаула выявила нарушения на 8,5 млрд в бюджете за 2020 год 5
18:28
Оперштаб опроверг заявление о третьей волне коронавируса в РФ 1
18:11
Жителя Алтайского края осудят за распространение интимных фото ребёнка 2
17:55
Объём инвестиций в первую алтайскую криолечебницу вырос до 1 млрд рублей 0
17:41
Производство шин из нескольких видов резины запустили в Барнауле 2
17:29
Алтайское предприятие "Арсал" стало лауреатом премии "Золотой Меркурий" 0
17:17
Ревнивую жительницу Барнаула оштрафовали за публикацию в соцсетях переписки мужа 0
17:04
Жителей Алтайского края предупреждают об угрозе подтопления 0
16:53
Алтайская прокуратура выявила нарушения в добыче песка из Оби 0
16:42
Менее 8 тысяч человек заразились ковидом за сутки в России впервые с сентября 0
16:30
Глава Центробанка посоветовала не покупать PlayStation 5 в кредит 10
16:16
Общественники ужаснулись состоянию отремонтированных по БКАД барнаульских дорог 11
16:05
Жительница Алтайского края попыталась зарезать ревнивого сожителя 0
15:54
Bloomberg: в России началась третья волна коронавируса 10
15:40
Алтайская "шпионка" Мария Бутина подала документы на праймериз "Единой России" 32

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.