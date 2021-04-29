До +25 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 апреля

Тёплая погода с дождями и порывистым ветром будет преобладать в Алтайском крае днём 29 апреля, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По краю температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, по югу – до +25 градусов. На большей части территории края будут небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле термометры в среднем покажут от +17 до +19 градусов. Во второй половине дня – небольшой дождь. Скорость ветра в краевой столице не превысит 10 метров в секунду.
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