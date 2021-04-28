Алтайское предприятие "Арсал" стало лауреатом премии "Золотой Меркурий"

Фото: Алтайская торгово-промышленная палата
Один из крупнейших производителей Алтайского края – ООО "Арсал" – стал лауреатом Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий". Деловой приём в честь участников регионального этапа конкурса прошёл в Барнауле 28 апреля.
Специальную награду за работу в 2020 году от "СИБСОЦБАНК" ООО получил представитель "Арсала" – известный барнаульский экономист Артём Поломошнов. В честь 60-летия первого полёта человека в космос одному из руководителей "Арсала" подарили телескоп. Награду вручал председатель правления "СИБСОЦБАНК" ООО Дмитрий Тюнин.
Кроме того, в специальной номинации "За активную поддержку бизнеса" и помощь компаниям в переходе на онлайн-режим работы в условиях пандемии награду получило ООО "Центр информационной безопасности".
Национальная премия "Золотой Меркурий" учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 году и ежегодно присуждается лучшим предприятиям-экспортёрам, лучшим малым предприятиям и муниципальным образованиям, внёсшим серьёзный вклад в развитие региона.
Отметим, что Артём Поломошнов также является председателем федерации шахмат Алтайского края. В недавнем интервью в проекте "Переговорка" он рассказал о том, как развиваются шахматы в регионе и когда на Алтае появится первый гроссмейстер.
"Арсал" – переработчик цист рачка артемии с 1996 года. Предприятие "Арсал" расположено в городе-курорте Яровое. Из озера Большое Яровое специалисты добывают яйца рачка артемии. После переработки цисты превращаются в корм для ценных пород рыб и креветок. 90% этой продукции поступает за рубеж. Её приобретают креветочные фермы Таиланда, Тайваня, Сингапура, Китая, Кореи, Вьетнама.
"СИБСОЦБАНК" ООО – крупнейший самостоятельный банк Алтайского края. Ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады, активно участвует в лизинговых и инвестиционных программах, а также в реализации краевых социально-экономических программ.
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