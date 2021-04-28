Жителя Алтайского края осудят за распространение интимных фото ребёнка

19-летнего жителя Баевского района Алтайского края осудят за распространение порнографических материалов несовершеннолетней. Парень получил от подруги интимную фотографию, после чего отправил фото другой несовершеннолетней.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, молодой человек получил фотографии в период с 2016 по 2018 год, после чего хранил их у себя на телефоне. В феврале 2020 года при переписке со знакомой в одной из соцсетей, парень скинул ей фотографии и "незаконно распространил сведения о частной жизни потерпевшей, составляющие её личную тайну".
В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал, однако следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.
Комментарии