Депутаты фракции "Единая Россия" в Алтайском Заксобрании предложили пересмотреть работу кадровой системы муниципальной службы. С такой инициативой парламентарии обратились к представителям регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба партии.
"И оплата труда, и возможности, и социальное положение муниципальных служащих уже давно не соответствуют их загруженности и возложенной на них ответственности. Подход к работе с кадрами в этой сфере должен быть полностью пересмотрен, чтобы профессия стала более престижной", — подчеркнул руководитель фракции ЕР в АКЗС Сергей Приб. Также он добавил, что именно от работников местного самоуправления во многом зависит развитие территорий региона.
Вице-губернатор Алтайского края Даниил Ситников, который присутствовал на заседании фракции, отметил, что в правительстве разделяют мнение депутатов и знают о существующих проблемах. На данный момент вопрос прорабатывается.
Комментарии
По был чиновником 3 месяца, отсиди год на строгом режиме. Престиж и авторитет прилагаются