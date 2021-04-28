Ветер уронил дерево на линию электропередачи, обесточив часть села в Алтайском крае

Фото: "Инцидент Барнаул"
Ветер уронил дерево на линию электропередачи в районе посёлка Фирсово возле реки Лосиха. Часть домов временно осталась без электричества, а от порванных проводов загорелась трава и кустарник.
Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", на месте работали пожарные, которые ликвидировали возгорание. Энергетики восстанавливают электроснабжение.
Напомним, что ураганный ветер вызвал проблемы и в Барнауле. Мощные порывы повалили несколько деревьев рядом с остановкой "Циолковского" на проспекте Строителей, а на Энергетиков, 11, ветер сорвал металлическую кровлю конструкции, опрокинув её на стоявшее рядом транспортное средство.
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