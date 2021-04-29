Алтайские поисковики передали солдатский медальон родственникам бойца, погибшего в ВОВ

В Рубцовском краеведческом музее прошла церемония передачи солдатского медальона родственникам погибшего Дмитрия Вольхина. В семью реликвию передали поисковики.
"Уроженец деревни Тайга Рубцовского района Дмитрий Вольхин, 1904 года рождения, был призван в ряды Красной армии в 1941 году. Принимал участие в боевых действиях советских войск на подступах к Ленинграду. Долгие годы он считался пропавшим без вести", – пишет пресс-служба регионального правительства.
Останки земляка обнаружили 21 августа 2019 года. Имя бойца установили по сохранившемуся бланку солдатского медальона. Останки красноармейца Вольхина захоронили в братской могиле на воинском мемориале "Новая Малукса" в Кировском районе Ленинградской области.
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