Алтайский лесоруб спилил 13 берёз и попался полиции

Полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке 13 сырорастущих берёз в Баевском районе. Ущерб оценили почти в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как установили полицейские, 34-летний житель села Верх-Чуманка спилил деревья на территории участкового лесничества и увёз их к себе во двор на собственном грузовике ГАЗ-53. Во время обыска у мужчины изъяли телефон, бензопилу, машину и 270 чурок.
Сельчанин признал вину. С его слов, он срубил берёзы для того, чтобы топить ими дом и баню. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений.
Ранее житель Алтайского края спилил пять сырорастущих берёз, из-за того что ему было лень искать сухостой.
Комментарии
Дорого обойдется
а те, кто выпластали всю тайгу и продали китайцам, не попадётся никогда
Те не попадутся, они особенные.
Просто число выбрал несчастливое....
Вперед надо вступить в партию едросов, а потом можно и гектарами лес выпиливать!