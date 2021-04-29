Студенты АлтГТУ стали призёрами международной олимпиады по информатике

Студенты факультета информационных технологий АлтГТУ стали призёрами Открытой международной студенческой интернет-олимпиады по информатике. В финал прошли трое студентов третьего курса направления "Программная инженерия": Ольга Бачище, Николай Стойко и Даниил Шушаков.
Участники из АлтГТУ проходили тестирование по профилю "Специализированный с углубленным изучением дисциплины". В этой дисциплине конкурентами алтайских студентов стали более 500 участников из стран СНГ. В итоге Ольга Бачище и Николай Стойко завоевали серебряные медали, а Даниил Шушаков стал бронзовым призёром.
Всего в заключительном туре интернет-олимпиады приняли участие 3115 студентов из 205 вузов России, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Белоруссии, Словении, Киргизии.