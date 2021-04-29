Барнаульская пенсионерка лишилась 235 тысяч рублей, поверив лжесотрудникам банка

75-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников и лишилась всех своих сбережений. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Установлено, что ночью пенсионерке позвонил незнакомец и представился правоохранителем. Он рассказал, что со счёта горожанки хотят украсть деньги, а утечка данных идёт от банка.
"Через некоторое время пенсионерке позвонила якобы сотрудница банковского отделения и стала убеждать вывести со счёта все деньги и перевести по указанным ею реквизитам. Потерпевшая ничего не заподозрила и проследовала к банкомату", – рассказали в ведомстве.
Дальше женщина сняла со своего счёта 30 тысяч рублей и перевела их. Затем в течение дня испуганная горожанка неоднократно проделывала ту же самую операцию и лишилась в общей сложности 235 тысяч рублей.
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