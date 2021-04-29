Виктор Томенко рассказал, зачем нужны были поправки в Конституцию

Поправки в Конституцию России были в первую очередь направлены на то, чтобы сделать наше государство ещё более социальным. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко, выступая 29 апреля перед депутатами АКЗС с отчётом о своей работе за 2020 год. Изменения также были направлены на обеспечение суверенитета, неделимости страны.
"Со всей ответственностью мы подошли к подготовке и проведению голосования по внесению поправок в Основной закон, которые были инициированы президентом нашей страны. Мы исходили из того, чтобы у каждого жителя нашего региона была возможность высказать своё мнение. В Алтайском крае процесс голосования был организован и прошёл на достойном уровне. Большинство жителей поддержали поправки", – отметил Томенко.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля 2020 года. В Алтайском крае поддержка изменений в Основной закон страны превысила 71%, а в России – 77%.
Комментарии
Неужели он доволен поправкой, запрещающей ему иметь счет в США?
поправки к проекту Конституции--- нет у РФ Конституции-что уж так народ за дураков держать?
В Алтайском крае поддержка изменений в Основной закон страны превысила 71%
ох и любят же у нас процентами жонглировать
Число участников голосования, включенных в список
1 814 478
Число бюллетеней, содержащихся в ящиках
897 797
Проголосовало за
645 603
Процент "за" от пришедших на голосование
71,91%
Явка
49,48%
Поддержка населения имеющего право голоса
35,58%