Производитель экомасел Altaria дарит скидку в честь дня рождения

Производитель растительных экомасел в спрее Altaria 28 апреля 2021 года отмечает своё трехлетие. В честь дня рождения на сайте компании грандиозные скидки: часть ассортимента – со скидкой 50%, а на остальные товары – 25% по промокоду 333. Предложение действует только два дня – с 28 по 29 апреля 2021 года.
В 2018 году основатели бренда Altaria презентовали новую форму выпуска традиционного подсолнечного масла в вакуумном баллоне, оснащённом дозатором-распылителем. После была проделана большая работа по модернизации производства, запуску и расширению географии продаж, развитию ассортимента продукции. За три года работы команда Altaria:
- выпустила 13 видов экомасел в спрее под брендом Altaria, в том числе эксклюзивные;
- произвела более 300 тысяч баллонов;
- представила продукцию в более 35 регионах РФ;
- вышла за пределы России: компания экспортирует товар в Германию, Монголию, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан;
- запустила линейку кухонных аксессуаров из натурального дерева;
- создала новый продукт – полезные шоколадно-ореховые батончики.
"Такого широкого ассортимента, как у нас, нет ни у одного производителя масел в вакууме. За три года существования продукта нам удалось проделать огромную работу по формированию культуры потребления пищевых масел в спрее в России. И мы гордимся, что большая часть нашей линейки – это настоящие алтайские масла. Потому что именно экологичность и уникальность нашего края – главная ценность, которую мы несём в своём продукте", – комментирует основатель бренда Altaria Яна Попова.
В 2019 году Altaria получила золотые медали "Продукт года" на выставках "Продэкспо" и World Food в Москве. В 2020 году бренд также завоевал золото на выставке "Продэкспо" и был награжден почётным призом за достижения в импортозамещении растительных нерафинированных масел.
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