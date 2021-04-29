Виктор Томенко поручил увеличить матпомощь на подключение домов к газу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что власти рассматривают возможность увеличения матпомощи социально необеспеченным категориям граждан с 20 до 50 тысяч рублей на подключение домов к природному газу.
"Поручаю правительству и органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении и учесть в расходах бюджета на 2022 год", – сказал глава региона на отчёте перед депутатами АКЗС, который прошёл 29 апреля.
Ранее сообщалось, что ежегодно в Алтайском крае около 400 человек подают заявки на подключение газа. Но газифицируют дома единицы, поскольку средняя стоимость подключения к голубому топливу превышает 150 тысяч рублей.
Комментарии
...Сейчас немало российских семей живёт в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет.
Прошу Правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств. Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны.
Как я уже говорил, Правительству нужно отработать все детали и с «Газпромом», и с другими компаниями, структурами, которые работают в этой сфере, чтобы сбоев здесь никаких не было. А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь закорючки где-то, где нужно, не поставите, запятые, и всё будет опять стоять. Это абсолютно недопустимо, сам проверю, посмотрите повнимательнее. (с)