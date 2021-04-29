Депутаты Алтайского Заксобрания, чьи полномочия заканчиваются в сентябре, большинством голосов приняли отчёт губернатора Виктора Томенко за 2020 год. Доклад о работе регионального правительства глава кабмина представил 29 апреля на сессии АКЗС.
Каждая из четырёх фракций, входящих в Заксобрание, нашла повод как для критики работы губернатора, так и для похвалы. Тем не менее поддержавших главу региона оказалось большинство. "За" ожидаемо проголосовали единороссы и эсеры (всего 47 парламентариев), против оказались коммунисты и либерал-демократы (суммарно 10 депутатов). Ещё один человек предпочёл воздержаться, а другой народный избранник голосовать и вовсе не стал.
Подробный материал с отчёта губернатора: о чём в своём докладе рассказал Виктор Томенко и что думают о работе правительства лидеры парламентских фракций, читайте сегодня в репортаже amic.ru.
Напомним, год назад отчёт Виктора Томенко поддержали представители ЕР и СР, в ЛДПР были против, а голоса в КПРФ разделились (были и противники, и сторонники, и те, кто и вовсе воздержался от голосования). Всего против отчёта в 2020 году выступили 11 парламентариев, "за" проголосовал 51 народный избранник.
Комментарии
Верно подмеченно! Пойдут на гражданку! Улицы мести! Или в Рубцовск следующие 5-20 лет дороги строить!
ФСИН вопрос обсуждает о строительстве БАМа, готовятся принять квалифицированные кадры после выборов!