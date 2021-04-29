Четверг, 29 Апрель, 16:39

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,94
€ 90,43
20°


4796557 +9284
Обь
297см -30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2021 Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Узнай все про оплату электричества. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

Сёла и малые города России получат пять тысяч новых машин скорой помощи

, ИА "Амител"
По словам главы государства, это позволит почти полностью обновить автопарк "неотложки"

День работника скорой медицинской помощи отметили в России 28 апреля. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил профессионализм и самоотверженность работников "неотложки". Глава государства также заявил, что в ближайшие три года в регионы направят пять тысяч новых машин скорой помощи.

"Праздник учреждён в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Такие специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. Поэтому в ближайшие три года мы направим ещё пять тысяч новых скорых в сельскую местность, в посёлки городского типа и малые города страны", – сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, это позволит почти полностью обновить парк машин скорой помощи.

Депутат Барнаульской городской Думы Алексей Маликов, который руководит клиникой "Пигмалион", также поздравил своих коллег. По его словам, важность и необходимость профессии работника скорой помощи для всех особенно ярко проявилась во время пандемии коронавируса.

"Рискуя собственным здоровьем и жизнью, бригады скорой помощи спасали людей с тяжёлыми формами протекания инфекционного заболевания. Для меня, врача и руководителя клиники, где я и мои коллеги стараемся оказывать помощь людям, знакомы проблемы нашей медицины, человеческая боль. Именно поэтому, лично зная, сколько сил и времени коллеги из "неотложки" отдают пациентам, нередко вытаскивая их из-за черты небытия, я жму руки и преклоняюсь перед вашим профессионализмом и мужеством", – выразил благодарность Алексей Маликов.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:30
Более 9,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
16:18
Что такое четверговая соль и почему она чёрного цвета? 0
16:07
Сёла и малые города России получат пять тысяч новых машин скорой помощи 0
15:55
Ковид не сбил с пути. О чём Виктор Томенко рассказал депутатам в своём отчёте 1
15:38
Холода вернутся в Алтайский край в начале мая 0
15:27
Штабы Навального распускают по всей России 6
15:15
Ростовский полицейский не поверил ребёнку, который просил спасти маму 6
15:03
Совсем не игрушка. Как выбрать и где купить квадрокоптер в Барнауле 0
14:52
Более 1 млн жителей Алтайского края получат вакцину от коронавируса к осени 4
14:40
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты 3
14:29
"Ковидный" год позади. Фоторепортаж с отчёта губернатора Виктора Томенко 1
14:17
"Амбиций никто не отменял". Что ждёт баскетбольную команду Барнаула в суперлиге 1
14:05
Производитель экомасел Altaria дарит скидку в честь дня рождения 0
13:52
Дорогу к Старому мосту ремонтируют в Барнауле 4
13:38
Томенко в день отчёта "подарил" районам Алтая 300 миллионов на новые автобусы 1
13:25
Иммунолог рассказал, кто рискует повторно заразиться коронавирусом 1
13:14
Виктор Томенко поручил увеличить матпомощь на подключение домов к газу 4
13:04
Ещё два алтайских предприятия готовы к участию в нацпроекте "Производительность труда" 3
12:55
Разбитый BMW барнаульского "гонщика" Александра Руденко продают на аукционе 5
12:41
Депутаты АКЗС за полгода до "дембеля" поддержали отчёт губернатора Томенко 4
12:36
Зарплату муниципальных служащих в Алтайском крае увеличат на 15% 13
12:32
Меры поддержки малого бизнеса в Алтайском крае распространятся и на самозанятых 0
12:21
Джо Байден заявил, что США "встают на ноги" 3
12:10
Виктор Томенко рассказал о достижениях Алтайского края в спортивной сфере в 2020 году 2
12:03
Студенты АлтГТУ стали призёрами международной олимпиады по информатике 0
11:51
Более 13 млрд рублей потратили на дороги Алтайского края в 2020 году 3
11:41
Виктор Томенко рассказал, зачем нужны были поправки в Конституцию 5
11:32
С забегом легкоатлетов, но без митингов. Как Барнаул встретит Первомай 18
11:21
Виктор Томенко: многие объекты ЖКХ в Алтайском крае изношены более чем на 65% 6
11:15
Турнир с чаепитием. В Барнауле прошёл финал краевой школьной олимпиады по шахматам 0
11:02
Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:53
Алтайские педагоги обсуждают внезапную смерть учителя сельской школы 11
10:38
Виктор Томенко поблагодарил алтайских медиков за борьбу с коронавирусом 2
10:29
В России зафиксировали рост случаев мошенничества в сфере продажи авиабилетов 0
10:15
Алтайские поисковики передали солдатский медальон родственникам бойца, погибшего в ВОВ 0
10:04
В Барнауле стартовал девятый международный туристский форум VISIT ALTAI 0
09:57
Чистый четверг: что нельзя делать в четвёртый день Страстной недели 6
09:45
Центральные улицы помыли в Барнауле 25
09:32
Россиянам рассказали, чего нельзя делать при ДТП 7
09:16
Можно ли в Чистый четверг печь куличи и красить яйца на Пасху 5
09:03
Курорт рядом с домом: где отдохнуть на майских праздниках, не уезжая далеко от Барнаула 0
08:51
Врач назвала наименее вредный алкогольный напиток 15
08:42
Готовимся к Пасхе. Как оригинально покрасить яйца 0
08:40
Узнай все об оплате электричества. БГЭС отвечает на вопросы читателей amic.ru
Задать вопрос можно прямо сейчас
08:29
Границы дозволенного: имеют ли право учителя вмешиваться в личную жизнь учеников? 21
08:15
90 культурных площадок Алтайского края будут работать в "Ночь музеев" в 2021 году 1
08:03
Руководитель алтайских газовиков рассказал о планах работы в регионе 0
07:51
Расписание пригородных поездов на май изменили в Алтайском крае 0
07:36
В Госдуме предложили ввести беспроцентную ипотеку для многодетных семей 7
07:21
"Репортаж строгого режима". Реальная история нереального заключённого Вячеслава Кондакова 22
07:03
"Активность – залог успеха": как алтайские предприниматели выходят на площадку Amazon 1
06:50
Росстат обязали улучшить методику подсчёта доходов населения 4
06:35
"Не как в прошлом году". Как пройдёт Пасха на Алтае и кого всё же не пустят в храмы 0
06:24
Не наделайте ошибок. Почему оформлять наследство нужно только у нотариуса 0
06:17
Россияне оценили дизайн российских купюр 13
06:01
До +25 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 апреля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.