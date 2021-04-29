Сёла и малые города России получат пять тысяч новых машин скорой помощи

День работника скорой медицинской помощи отметили в России 28 апреля. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил профессионализм и самоотверженность работников "неотложки". Глава государства также заявил, что в ближайшие три года в регионы направят пять тысяч новых машин скорой помощи.
"Праздник учреждён в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Такие специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. Поэтому в ближайшие три года мы направим ещё пять тысяч новых скорых в сельскую местность, в посёлки городского типа и малые города страны", – сказал Владимир Путин.
По словам главы государства, это позволит почти полностью обновить парк машин скорой помощи.
Депутат Барнаульской городской Думы Алексей Маликов, который руководит клиникой "Пигмалион", также поздравил своих коллег. По его словам, важность и необходимость профессии работника скорой помощи для всех особенно ярко проявилась во время пандемии коронавируса.
"Рискуя собственным здоровьем и жизнью, бригады скорой помощи спасали людей с тяжёлыми формами протекания инфекционного заболевания. Для меня, врача и руководителя клиники, где я и мои коллеги стараемся оказывать помощь людям, знакомы проблемы нашей медицины, человеческая боль. Именно поэтому, лично зная, сколько сил и времени коллеги из "неотложки" отдают пациентам, нередко вытаскивая их из-за черты небытия, я жму руки и преклоняюсь перед вашим профессионализмом и мужеством", – выразил благодарность Алексей Маликов.
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