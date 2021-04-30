Минздрав планирует обновить рекомендации по COVID-19

Рабочая группа Минздрава готовит обновление методических рекомендаций по диагностике и лечению COVID-19. Об этом агентству РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
"Рабочая группа в настоящее время готовит обновление 10-й версии временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", – сказал он.
По словам Чуланова, рекомендации разработали с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения. Рабочая группа ведёт постоянный мониторинг научной информации, клинических исследований, обобщает российский опыт диагностики, лечения и профилактики коронавируса.
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