Ростовский полицейский не поверил ребёнку, который просил спасти маму

В Ростовской области 10-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила о том, что отец жестоко избивает мать. Полицейский проигнорировал сообщение, в результате мужчина убил женщину, а позднее сам свёл счёты с жизнью, сообщает BAZA.
Инцидент произошёл в январе 2021 года. Сотрудник полиции оставил сообщение без внимания, так как подумал, что это просто детская шалость. В тот же вечер отец девочки зарезал жену, спрятал тело и свёл счёты с жизнью.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Если вину полицейского докажут, то ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против полицейского, который отпустил домой жителя Бердска, задержанного после заявления жены об угрозе убийством. Мужчина вернулся домой и зарезал супругу.
Комментарии
Ну теперь таких "стражей" надо тоже под стражу, суд и дальняя дорога. Других вариантов у этих слуг народных быть не должно.
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Это вам не с одинокого старика на остановке штрафы сдергивать.
Слышал про эту историю. Девочка звонили 1 января вечером.
Всем всё понятно? Полицейскиий не счел нужным в НГ заморачиваться какими-то семейными разборками. Итог - ребёнок-сирота и два трупа...
Сейчас возбуждено уголовное дело и санкция до 5 лет лишения свободы. вот что значит лень...
А почему это случилось в январе, а стало новостью только сейчас?
Ворон мусору глаз не выклюет ...
дело не в том, что в этот раз не поверили ребенку. очевидно, это не за один день произошло, ситуация развивалась