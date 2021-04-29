Застройщика оштрафовали за нарушения при возведении многоэтажки в Барнауле

Компанию "Жилищная инициатива" наказали за ненадлежащий контроль при возведении многоэтажки. Это коснулось дома по адресу Гущина, 171а. Инспекция строительного и жилищного надзора выявила нарушения ещё в прошлом году и назначила штраф в размере 200 тысяч рублей, но компания смогла снизить его размер, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
"Жилищная инициатива" потребовала признать постановление Госинспекции незаконным и изменить его в части назначенного наказания, но при этом компания не опровергала факт самого нарушения.
Отмечается, что за подобные нарушения фирму привлекают к ответственности не впервые. Год назад Госинспекция выявила ненадлежащий контроль при строительстве пятиэтажки по адресу Солнечная Поляна, 67. Однако тогда компании удалось избежать наказания.
Ранее сообщалось, что ООО СЗ "Родные берега" (принадлежит ООО "Жилищная инициатива") пытается оспорить штраф в размере 200 тысяч рублей, который в декабре 2020 года назначило девелоперу Минприроды Алтайского края. По мнению чиновников, компания, которая возводит дом в 21-24 этажа на ул. Промышленной, 6, в Барнауле, допустила нарушение водного законодательства.
Комментарии
Почему не наказывают "отмороженного" застройщика который с преподавателем борется,центр Барнаула, выживая ее с половины дома? Он все свои усилия должен на администрацию направлять выдавшую ему разрешения с обременениями, а не на женщину! Кто вообще дал право точечно застраивать город - горожане против ! Все осваивать окраины!
Бегут из деревень в Барнаул. В деревне создайте условия для жизни и работы. Хватит Барнаул застраивать, места нет уже.
Ну и статья! Буков много, а что за нарушения так и не сказано. У нас в стране за все подряд нахлабучить могут.
конечно не сказали
если б сказали полгорода новостроек бы вышла с такими же претензиями к своим строителям, а как же их бедных обижать
вот и крутятся журналисты, а точнее редактора, чтоб и новость отразить что государство (в лице органов) борется за права простых и с собственниками строительных фирм не обидеть
все же просто
стиль у нас "потемкинские деревни", надеялись новая-молодая кровь исправит что-то
но не зря исторически сложилось
"временщикам не интересно будущее развитие, им потом будет ровно, все равно не здесь жить и работать"