Жительницу Алтайского края взяли под стражу за истязание пасынка

Следователи заключили под стражу 43-летнюю жительницу Камня-на-Оби за истязание ребёнка, взятого под опеку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Установлено, что с января 2020-го по апрель 2021 года женщина избивала и оскорбляла мальчика 2008 года рождения, причиняя ему "физические и нравственные страдания". Также в замещающей семье воспитывались ещё двое детей – 14-ти и 10-ти лет.
"Все несовершеннолетние изъяты и помещены в специализированный детский центр, а следователями проверяется причастность подозреваемой к совершению преступлений в отношении всех детей, находившихся у неё под опекой", – говорится в сообщении.
Женщина пробудет под стражей два месяца. Расследование продолжается.
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