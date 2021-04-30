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Куда сходить в мае и что интересного приготовили барнаульцам парки к новому сезону

, ИА "Амител"
Концерты, розыгрыши, конкурсы и море веселья ждут гостей барнаульских парков этим летом
В парке / Фото: 'Солнечный ветер'

В парке / Фото: "Солнечный ветер"

1 мая парки Барнаула открывают летний сезон. Традиционно с этого дня начинают работать карусели и другие аттракционы, а сами парки устраивают грандиозные празднества. Традиция была сломана только в 2020 году – из-за пандемии коронавируса. Но праздники вновь состоятся, хотя и с соблюдением необходимых санитарных мер. Что интересного ждёт жителей города этим летом в городских парках, узнал amic.ru.

Парк "Солнечный ветер": будет жарко

Здесь ждут гостей на большой праздник 1 мая. В 14:00 театр песни "Фа-Соль" представит новую концертную программу "Формула успеха", посвящённую 25-летнему юбилею этой творческой команды. А с 15:30 гости парка продолжат отдыхать и веселиться под зажигательные ритмы творческого парада детских коллективов "Встреча добрых друзей", где будут представлены вокальные и танцевальные номера талантливых детей нашего города.

В воскресенье и понедельник посетители парка тоже не останутся без веселья и музыки.
2 мая в 13:00 начнётся праздник "День волшебства" – весёлый микс из танцев и песен от детских коллективов и порции волшебства и чудес от театральных студий нашего города.

3 мая организаторы ждут гостей в 13:00 не только посмотреть, как танцуют другие, но и станцевать самим! МАУ "ЦОО "Каникулы" проведут с гостями парка танцевальный флешмоб #ТАНЦУЕМВМЕСТЕ. "Никто не сможет устоять на месте – будет жарко!" – обещают в парке.

Большой праздник запланирован и на 9 мая. Подготовлен большой концерт ко Дню Победы. Праздничная программа начнётся в 13 часов и закончится в 16:00. Вообще, концерты в парке будут проходить ежедневно все майские каникулы.

Что нового будет в парке летом

Вскоре в парке появится новый аттракцион "грузовички". Кроме того, в "Солнечном ветре" сделали перестановку и перенесли аттракционы на более удобное место.

Цены: Сейчас стоимость билетов в "Солнечном ветре" составляет от 140 до 170 рублей. В этом сезоне их подняли.

"Пандемия не прошла бесследно, – отметил директор парка Роман Романов. – И арендную плату нам подняли. Учитывая, что в прошлом году мы начали работать только 8 августа, а работников надо было сохранить и платить им зарплату, всё это и повлияло не необходимость увеличить цены".

Адрес: проспект Ленина, 152в

Парк "Лесная сказка": будем удивлять

Праздник в честь начала нового летнего сезона в "Лесной сказке" начнётся 1 мая в 12 часов. Гостей ждёт большая концертная программа, конкурсы, розыгрыши и, конечно, призы. Будут работать все аттракционы, рассказал amic.ru директор парка Сергей Писарев.

А 2 мая в "Лесную сказку" барнаульцев и гостей города зовут отметить светлый праздник Пасхи. Запланирован пасхальный концерт и различные конкурсы. На мероприятие приглашён батюшка. Кроме всего прочего, здесь можно будет приобрести пасхальные сувениры.

Что будет нового в парке летом

Вообще предстоящим летом парк намерен как можно чаще удивлять своих гостей. Например, решили провести праздник русского медведя специально к международным соревнованиям – второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

"Мы постарались разработать программу специально для гостей, которые приедут в наш город, чтобы их удивить, – рассказывает Сергей Писарев. – Накормим их гречневой кашей, приготовленной в нашей полевой кухне, и устроим праздник русского медведя".

12 июня в парке будут отмечать День зебры. "Мы в этом году пополняем нашу коллекцию животных зеброй африканской. Её очень ждут наши посетители. Поэтому мы решили, что ежегодно 12 июня теперь в барнаульском зоопарке будем отмечать День зебры. Подготовлено много интересного".

В июле в "Лесной сказке" отметят День рыбака. Будет огромный праздник с ухой. "Вместе с нашими спонсорами накормим гостей вкуснейшим супом из алтайской рыбы. Готовить будем в большом котле полевой кухни", – отмечает директор парка.

Помимо этого, запланирован целый ряд других интересных мероприятий и благотворительных акций. В том числе – День близнецов (в этот день всех близнецов будут бесплатно пускать в зоопарк), День бородачей и конкурс на самую длинную бороду. Самый-самый бородач получит хороший приз, обещают в администрации парка. Конечно же, готовят большой праздник и на день рождения зоопарка, который отмечают 7 августа.

И вообще ежемесячно в парке будут проходить розыгрыши бытовой техники, например, холодильников, телевизоров, микроволновок. Скучно не будет.

Цены: в среднем стоимость билетов на аттракционы парка "Лесной сказки" составляют 150 рублей. Поднимать их в этом году не планируют.

"Мы, наверное, одни из тех, кто цены на аттракционы оставит прежние. Но сейчас просчитываем возможность повысить стоимость билетов в зоопарк. У нас действительно самая низкая цена на входной билет среди всех российских зоопарков. И мы давно её не повышали. Сейчас рассматриваем такой вопрос, но пока решение ещё не приняли", – сказал Сергей Писарев.

Адрес: Энтузиастов, 12

"Арлекино". Готовьтесь к сюрпризам

Аттракционы в парке начали работать ещё на прошлой неделе. Но официальное открытие сезона пройдёт 1 мая. На этот день запланировано много развлекательных мероприятий.

Начнётся праздник в 12 часов. На большой сцене будут выступать творческие коллективы, пройдут розыгрыши призов и подарков. С 14:00 до 17:00 в парке будет выступать школа игры на барабанах.

2 мая "Арлекино" ждёт гостей на праздник Пасхи. Здесь будет работать передвижная звонница, а звонари научат всех желающих звонить в колокола. Организаторы обещают много конкурсов и подарков.

В День Победы здесь тоже запланировано много праздничных мероприятий. Площадки начнут работать с 11 часов дня. До 14:00 на большой сцене будут выступать творческие коллективы.

С 14 до 17 часов в парке пройдёт спортивное мероприятие "Рекорд Победы". Участникам необходимо отжаться от земли (от пола) как можно больше раз. В общей сумме количество отжиманий должно составить количество дней с окончания Великой Отечественной войны до 9 мая 2021 года.

Также пройдут соревнования по шахматам, выступления кинологов, выставка военной техники и др.

Что нового в парке будет летом?

В ближайший месяц в парке привезут и установят новые аттракционы. Какие –руководство не сообщает, отметив, пусть это будет сюрпризом для горожан.

Цены: выросли в среднем на 20 рублей.
Адрес: Г. Исакова, 149а

"Изумрудный парк": будет весело

1 мая в 12:00 парк "Изумрудный" приглашает на концертно-игровую программу "Мир! Труд! Вау!". Гостей ждут выступления творческих коллективов города, конкурсы, викторина, флешмоб и много интересных сюрпризов. "Приходите на наш праздник всей семьёй! Будет весело!" – обещают организаторы.
Адрес: пр. Комсомольский, 128.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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