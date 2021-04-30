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Сотрудники компании "Алейскзернопродукт" установили новый рекорд на "Фабрике процессов"

, ИА "Амител"
Работники научились применять инструменты бережливого производства

Представители компании "Алейскзернопродукт" в конце апреля 2021 года прошли тренинг по бережливому производству на "Фабрике процессов". Участвовали 18 сотрудников организации, в том числе исполнительный директор Денис Старовойтов.

Фабрика процессов – это площадка, где учат применять инструменты бережливого производства. Участники на своем опыте узнают, как улучшения влияют на показатели деятельности производства.

Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала сотрудникам предлагают собрать 10 изделий за 20 минут в течение трёх производственных смен. В ходе выполнения задачи они понимают, что "традиционный" подход к производству не позволяет добиться поставленных целей. Участники ищут другие варианты решений. А между сменами тренеры обучают их основным методам бережливого производства. В результате представители компаний получают новые знания и каждую смену улучшают показатели.

Отметим, что представители ЗАО "Алейскзернопродукт" установили новый рекорд по прибыли и на третьей смене сделали 13 деталей.

"Фабрики процессов" проводят еженедельно. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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