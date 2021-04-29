Росстат напомнил бизнесу о сроках подачи сведений для экономической переписи

Завершается обязательное анкетирование малого и среднего бизнеса, проводимое Росстатом. Опрос, открытый на портале "Госуслуги" 1 марта, закончится 30 апреля. Участие в экономической переписи* обязательно для всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, включённых в реестр субъектов МСП на 31 декабря 2020 года.
Предприниматели ответят на вопросы о кадровом ресурсе, состоянии материально-технической базы, инвестиционных возможностях и трудностях, с которыми сталкиваются в работе.
Всем респондентам Росстат гарантирует конфиденциальность информации.
Подать сведения можно через Единый портал государственных услуг. Индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить отчёт по форме №1-предприниматель "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год". Малые и микропредприятия отчитываются по форме №МП-сп "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год". Самозанятые граждане в переписи не участвуют, но если предприниматель стал самозанятым и при этом не закрыл ИП до 31.12.2020, он тоже должен принять участие в опросе. Для юридических лиц обязательна электронная подпись, для ИП она не требуется.
*Экономическая перепись проводится раз в пять лет. При отказе от участия и непредставлении данных предпринимателям может быть выписан штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 70 тысяч рублей для юридических лиц (ст. 13.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
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