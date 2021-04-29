Российских призывников обяжут самостоятельно приходить в военкомат

В России планируют ужесточить правила воинского учёта. Призывники должны будут сами приходить в военкомат для регистрации, пишет "Российская газета". По информации издания, соответствующие поправки могут быть внесены в КоАП.
Изменения коснутся не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что граждане должны сами ставить военкомат в известность о важных событиях: заключении брака, разводе или карьерном росте. Штраф за неинформирование составит от 500 до 3000 рублей.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году.
Комментарии
а госуслуги на что?