Алтайские бизнесмены оказывают поддержку ветеранам в рамках марафона "Спасибо за Победу"

Предприниматели Алтайского края ежегодно оказывают ветеранам Великой Отечественной войны поддержку в рамках марафона "Спасибо за Победу". При этом бизнесмены зачастую помогают не только материально, но и в качестве волонтёров.
Организатор акции – Медиагруппа "FM-Продакшн" – благодарит все компании, которые откликнулись на призыв помочь ветеранам.
Барнаул:
- гостиница "Сибирь";
- "Интер-Масло";
- "АгроСевТорг".
Бийск:
- ООО ТД "Алтай строй";
- ООО "ТК Промсталь";
- ИП Багин;
- "Ангар 18";
- "Глория";
- "Терминал";
- ИП Соломонов.
Горно-Алтайск:
- ИП Осипенко Е.С.;
- ООО "Автомаркет";
- ООО "КОС";
- "Сибирский медведь";
- ИП Половкова М.В.;
- ИП Ялонаков А.Н.;
- ООО "Универснаб";
- ООО "Онрелла";
- ИП Костицын А.А.;
- ИП Толстихин Ю.Л.;
- ПТП "Цвет";
- ООО "Фолиант";
- ИП Сахарова С.Г.
Седьмой ежегодный марафон "Спасибо за победу" скоро будет завершён. Однако у каждого ещё есть возможность внести посильный вклад. Организаторы принимают как финансовую помощь, так и продукты от неравнодушных людей, и товары собственного производства от алтайских компаний. После того как закончится сбор, активисты общественного движения "Волонтёры Победы", а также представители комитетов ветеранов передадут подарочные наборы ветеранам.
Помочь можете и вы. Например, поддержать акцию денежным переводом или продуктами. Список нужных товаров – на сайте марафона. Их нужно доставить организаторам по адресу: Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1, с 9:00 до 18:00 – это адрес Медиагруппы FM-Продакшн. Также на сайте марафона можно пожертвовать любую сумму.
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