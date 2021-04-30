На Пасху без вреда для здоровья можно съесть два-три куриных яйца, заявила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
При этом употребление до двух яиц в день не повлияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний, но и съедать больше четырёх яиц в неделю не рекомендуется. Дело в том, что злоупотребление этим продуктом чревато избытком калорий, отметила специалист в беседе с РИА Новости.
Тем не менее куриное яйцо – крайне полезный продукт. В нём содержатся витамины A, D, E, холин, лецитин и другие микроэлементы.
Однако, несмотря на пользу, яйца не стоит есть людям с аллергией на белок или желток. Также стоит ограничить их потребление при заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы, заключила Провоторова.
Ранее врач Михаил Гинзбург развеял популярное заблуждение о вреде яиц. По его словам, содержащийся в яйцах холестерин не так вреден для организма человека и не способствует развитию атеросклероза, как считалось ранее.
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