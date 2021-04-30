Праздничное попурри: барнаульцев приглашают на первомайские выходные в "Солнечном ветре"

Открытие семейного парка развлечений "Солнечный ветер" пройдёт 1 мая 2021 года. В этом месяце парк станет творческой площадкой, на которой артисты представят свои лучшие номера. А посетители смогут кататься на любимых аттракционах и наслаждаться выходными под весёлые песни и танцы.
Первомайская программа
Парк будет готов к приёму гостей в 11:00, а в 14:00 начнётся праздник: для посетителей выступит театр песни "Фа-Соль". Коллектив представит новую концертную программу "Формула успеха", посвящённую 25-летнему юбилею творческой команды. В 15:30 выступление продолжит парад детских коллективов "Встреча добрых друзей" с вокальными и танцевальными номерами.
Развлекательная программа запланирована на все выходные. Так, 2 мая в 13:00 начнётся праздник "День волшебства" – микс из танцев и песен от детских коллективов и выступлений от театральных студий нашего города.
А в воскресенье, 3 мая, гости "Солнечного ветра" смогут не только посмотреть, как танцуют другие, но и продемонстрировать свои таланты. В 13:00 здесь состоится танцевальный флешмоб #ТАНЦУЕМВМЕСТЕ. Организаторы уверены: устоять на месте не сможет никто.
Весело и комфортно
Все аттракционы в парке готовы к приёму гостей. Также на территории вы сможете купить сладкую вату, попкорн, горячую кукурузу, напитки и воздушные шары.
В парке оборудованы бесплатные тёплые туалеты с горячей водой; в холодную погоду в них работают обогреватели. На территории соблюдают все необходимые противоковидные меры: операторы работают в масках, а аттракционы регулярно обрабатывают специальными средствами. Гости также могут продезинфицировать руки на входе в парк и перед каждым аттракционом.
Парк развлечений "Солнечный ветер"
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в
Тел: +7 (3852) 77‒67‒68, +7 (3852) 25‒47‒17
Режим работы:
пн-пт: 12:00-20:00
сб-вс и праздники: 11:00-21:00
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