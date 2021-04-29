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"Солидный и авторитетный": Алтайский филиал Россельхозбанка отметил юбилей

, ИА "Амител"
На торжественной церемонии сотрудники банка получили почетные грамоты и благодарности

В центральном офисе Россельхозбанка отметили 20 лет работы Алтайского филиала. На празднике присутствовали сотрудники банка, представители органов власти, а также партнеры и друзья. Во время торжественной церемонии 11 работников филиала наградили почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Алтайского края. Еще 26 сотрудников получили благодарность за многолетний труд, которую вручил директор филиала Николай Бойко.

"Вам, коллеги, хочу пожелать здоровья и выражаю благодарность за самоотверженный труд, за самоотдачу, ведь главное, что у нас есть, — это наши люди. 690 сотрудников филиала обеспечивают поддержку сельского хозяйства, которое находится на подъеме. Мы тесно связаны с нашим агропромышленным комплексом и будем дальше эти позиции улучшать, укреплять и усиливать нашу поддержку", — поздравил сотрудников директор филиала Николай Бойко.

С 2018 года филиал является членом Алтайской торгово-промышленной палаты. Президент Борис Чесноков, вручая награду, отметил, что выполняет поручение Совета, который единогласно принял решение отблагодарить Алтайский филиал дипломом за большой вклад в формирование современной финансовой инфраструктуры.

Юрий Астанчик, депутат Алтайского краевого законодательного собрания, заместитель председателя комитета по аграрной политике и природопользованию также поблагодарил коллектив за работу. Он вручил почетную грамоту Алтайского краевого заксобрания главному бухгалтеру филиала Ирине Воронцовой, которая работает в банке с мая 2001 года.

"Для Алтайского края Россельхозбанк стал главным партнером по взаимодействию с товаропроизводителями, по финансированию сельскохозяйственных работ. Его большая заслуга в том, что он не отказывает никому и доходит до самого маленького фермерского хозяйства. На сегодняшний день по "длинным" кредитам 50% займов, выданных малым формам хозяйствования в регионе, приходится на Россельхозбанк. Это авторитетная, солидная финансовая организация Алтайского края", — сказал в своем поздравлении министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.
 

Торжественная церемония завершилась небольшим праздничным фейерверком.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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