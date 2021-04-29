Жителей Алейска научат безопасно пользоваться полезными электронными сервисами

Фото: "Волонтеры Победы
Школу информационной грамотности открыли волонтеры в Алейске. Этот город, а также Алейский и Усть-Калманский районы выбраны в качестве пилотных территорий для запуска первых подобных школ.
Как объясняют авторы проекта, школа информационной грамотности — это образовательный проект, в рамках которого волонтеры научат всех желающих пользоваться полезными электронными сервисами. В их число входит и портал Госуслуги.ру. Важной темой обучения станет безопасность в интернете.
Школы информационной грамотности запущены по инициативе отделения ВОД "Волонтеры Победы" в г. Алейске. Его руководитель — Ольга Степанова — предложила эту идею координатору проекта "Победа в каждом из нас" Максиму Банных и директору Алтайского ресурсного центра добровольчества Никите Федюнину на заседании регионального клуба Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Алтайском крае. К реализации образовательного проекта подключились Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также Региональный ресурсный центр "серебряного" добровольчества в Алтайском крае.
“Актуальность подобной школы возникла во время пандемии, когда у многих была единственная связь с внешним миром через интернет. Но не всем этот способ общения был привычен и доступен. В школе цифровой грамотности волонтеры научат пользоваться разными сервисами и полезными сайтами”, — отметил координатор проекта Максим Банных.
Отметим, в рамках этого же проекта сейчас в Алтайском крае проходит онлайн-конкурс "МоиГосуслуги22", направленный на информирование людей о возможностях портала. Участвовать в конкурсе могут все желающие старше 14 лет. Подробные условия можно найти в социальных сетях проекта "Победа в каждом из нас" и "АЦРД".
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