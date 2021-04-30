В погоне за кешбэком. На Алтае родители пытаются вернуть путёвки, чтобы купить их заново

В Алтайском крае родители обращаются к организаторам детского отдыха для возврата денег за путёвки в лагеря, чтобы купить их повторно и воспользоваться объявленной правительством программой кешбэка. На спад пошли и продажи путёвок. Всё это началось после анонсирования президентом Владимиром Путиным 50%-ной компенсации за летний детский отдых. При этом чиновники на местах пока не имеют представления, как новая программа будет работать, но предупреждают, что отказавшиеся от путёвок могут вообще не попасть в лагеря. Что происходит, разбирался amic.ru.

Неожиданный кешбэк

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил возмещать половину стоимости путёвок в летние лагеря в 2021 году. Таким образом, детский отдых в стране станет максимально доступным, отметил он. Однако воспользоваться кешбэком могут только те, кто приобретёт путёвки после старта программы (ориентировочно после 20 мая).

Новость об этом прозвучала, когда в детских учреждениях Алтайского края уже полным ходом шла подготовка к сезону и часть "родительских" денег уже была потрачена, сообщила amic.ru и.о. директора Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Надежда Авхимович. Напомним, до приёмки лагерей осталось меньше месяца – самый пик работ.

"Приёмки начнутся уже 25 мая. На данный момент в регионе оформлено 11,5 тысячи заявок на путёвки в детские загородные лагеря. Порядка 30% из них уже оплачены. Из-за новости про 50%-ную компенсацию продажи упали. Сейчас родители откладывают покупку, чтобы потом приобрести её с кешбэком, когда будет ясность. Есть и те, кто хотят расторгнуть договор. Но мы пока в режиме ожидания. Ждём официального регламента от Министерства просвещения РФ", – пояснила Надежда Авхимович.

Авхимович отмечает, что вопрос возвращения денег очень сложный, так как загородные лагеря в 2020 году понесли большие убытки. Из-за ограничений во время пандемии они не работали, а чтобы рассчитаться за оплаченные путёвки, пришлось даже брать кредиты. Некоторые организации договорились с родителями не возвращать средства, а перенести их на следующий (2021) год. И сейчас неожиданная программа кешбэка поставила таких родителей в невыгодные условия.

"Были те, кто заключил соглашения о переносе отдыха на 2021 год. В их числе "Детская империя туризма". И такие случаи не единичны. Эти родители, к сожалению, рассчитывать на компенсацию уже не смогут. По информации, которую сообщило нам Федеральное агентство по туризму, кешбэк положен только тем, кто приобрёл путёвки уже после старта программы", – говорит Надежда Авхимович.

Кроме того, подготовка лагерей в этом году значительно "подорожала" из-за требований Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим мерам. Компаниям пришлось закупить санитайзеры и бактерицидные лампы. А всех сотрудников лагерей обязали раз в смену сдавать тест на ПЦР. Средняя стоимость только одного теста около 900 рублей.

"В лагерях с дневным пребыванием за одну смену (21 день) всему персоналу потребуется сдать тест трижды. В регионе этим летом запланировано 46 профильных смен. Они длятся от 7 до 10 дней. На один лагерь приходится в среднем по 9 смен. Получается, только на одного сотрудника нужно будет потратить более 8 тыс. руб. А в одном лагере их в среднем от 25 до 40 человек. А, например, в "Березке" работают 80 человек. Считайте сами", – говорит Надежда.

Меняй, да не прогадай

Центр отдыха и оздоровления "Каникулы" (в структуру входят семь загородных лагерей) в Алтайском крае успели продать более 65% путёвок. Их тоже одолевают расстроенные родители с вопросом, как им вернуть 50% от стоимости. Директор центра Денис Краснов отмечает, что чёткого алгоритма по дальнейшим действиям с уже оплаченными путёвками у них пока нет. Также нет и данных относительно списка детских учреждений, которые войдут в программу кешбэка. Из письма Ростуризма следует, что речь идёт только о стационарных лагерях.

Краснов рекомендует родителям не торопиться сдавать путёвки, так как есть вероятность вообще не попасть в лагерь.

"Наши лагеря активно готовятся к первой смене. Мы, безусловно, готовы идти навстречу родителям, чтобы снизить их финансовую нагрузку. Но вопрос с возвратами ещё осложняется и тем, что мест в лагерях остаётся мало, большинство смен уже заполнено. Родители, которые сдадут путёвки, могут просто их уже не купить в тот же лагерь. Поэтому возврат – это не лучший вариант", – говорит Денис Краснов.

По мнению алтайских экспертов, наиболее выигрышным вариантом для всей страны могла бы стать схема возврата кешбэка после завершения отдыха. Такой алгоритм уже несколько лет применяют в Краснодарском крае. Работает это так: после смены лагерь выдаёт родителям ребёнка пакет документов, который предоставляется в органы соцзащиты для возмещения части стоимости.

Сходный механизм можно было бы использовать и на федеральном уровне, поручив перечислять компенсации гражданам по платежной системе "Мир", которой на это выделяются средства из бюджета. Тогда у тех, кто уже оплатил путёвки, не будет нужды требовать возврата денег, чтобы совершить новое бронирование с кешбэком.

"Это будет хорошим решением, которое позволит избежать возврата путёвок и дополнительных рисков со стороны родителей и организаций отдыха и оздоровления детей", – говорит Денис Краснов.

С тем, что это самый оптимальный вариант, согласна и Надежда Авхимович. Пока спешить с возвратом путёвок не стоит и потому, что перечень конкретных лагерей ещё не составлен. Гарантии, что туда войдут все лагеря в регионе, нет. Поэтому эксперты рекомендуют пока взять паузу и дождаться окончательных условий программы.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что правительство обратит внимание на вопрос возмещения стоимости уже купленных детских путёвок.

Что это за программа детского кешбэка и как в неё попасть?

Программу возврата 50% стоимости путёвок в детские лагеря запустят до конца мая. При этом минимальный и максимальный порог стоимости путёвки не установлен. На компенсацию смогут рассчитывать родители, оплатившие путёвку только онлайн и картой "Мир". Предварительно она должна быть зарегистрирована в программе лояльности.

Среди условий также обозначено, что период проживания в детском лагере должен составить не менее одной смены. Напомним, в этом году в Алтайском крае они будут длиться по 14 дней.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 26 апреля заявил, что на программу кешбэка за отдых в детских лагерях планируется выделить 5 млрд рублей, компенсацию могут получить 357 тыс. детей. Участники рынка 23 апреля получили письмо от Ростуризма с приглашением присоединиться к программе кешбэка стационарным организациям детского отдыха, работающим с ними туроператорам и системам бронирования.

Руководители детских лагерей опасаются, что выделенных правительством 5 млрд руб. на детский кешбэк на всех не хватит. Однако, по мнению Ростуризма, финансирование выделено в достаточном объёме.

Как вернуть деньги за неиспользованную путёвку

Статья 32 ФЗ "О защите прав потребителей" закрепляет за любым человеком возможность расторгнуть договор до начала его исполнения. Это касается и путёвок в детские загородные лагеря. Но тут необходимо учесть, что вам сделают возврат за вычетом фактических расходов, которые понесло предприятие (оно должно подтвердить их документально).

Чтобы аннулировать путёвку и вернуть за неё деньги, нужно:

1. Написать заявление в администрацию ДОЛ. Приложить чек об оплате, копии свидетельства о рождении ребёнка и вашего паспорта, банковские реквизиты, куда будет осуществлен возврат.

2. Деньги должны прийти в течение семи дней со дня подачи заявления (ст. 314 ГК РФ).

3. В договоре могли быть прописаны условия, что размер компенсации зависит от времени, когда родитель решает вернуть путёвку. Например, если решение о возврате принимается за пару дней до заезда, то возвращаемая сумма будет меньше.

4. Деньги вернут в полном объёме, если у ребёнка возникли серьёзные проблемы со здоровьем, в случае ЧС либо по причине отмены поездки самой организацией.

В Алтайском крае стоимость путёвки в муниципальные лагеря составляет 19 600 руб. Каждому жителю региона предусмотрена компенсация в размере 6300 рублей из краевого бюджета. Дополнительно сотрудникам краевых государственных учреждений выделяется поддержка в размере 4350 рублей, а сотрудникам органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы – в размере 4200 рублей".