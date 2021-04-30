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В погоне за кешбэком. На Алтае родители пытаются вернуть путёвки, чтобы купить их заново

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Если вернуть путёвку, то ребёнок вообще может остаться без отдыха, предупреждают организаторы детского отдыха
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае родители обращаются к организаторам детского отдыха для возврата денег за путёвки в лагеря, чтобы купить их повторно и воспользоваться объявленной правительством программой кешбэка. На спад пошли и продажи путёвок. Всё это началось после анонсирования президентом Владимиром Путиным 50%-ной компенсации за летний детский отдых. При этом чиновники на местах пока не имеют представления, как новая программа будет работать, но предупреждают, что отказавшиеся от путёвок могут вообще не попасть в лагеря. Что происходит, разбирался amic.ru.

Неожиданный кешбэк

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил возмещать половину стоимости путёвок в летние лагеря в 2021 году. Таким образом, детский отдых в стране станет максимально доступным, отметил он. Однако воспользоваться кешбэком могут только те, кто приобретёт путёвки после старта программы (ориентировочно после 20 мая).

Новость об этом прозвучала, когда в детских учреждениях Алтайского края уже полным ходом шла подготовка к сезону и часть "родительских" денег уже была потрачена, сообщила amic.ru и.о. директора Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Надежда Авхимович. Напомним, до приёмки лагерей осталось меньше месяца – самый пик работ.

"Приёмки начнутся уже 25 мая. На данный момент в регионе оформлено 11,5 тысячи заявок на путёвки в детские загородные лагеря. Порядка 30% из них уже оплачены. Из-за новости про 50%-ную компенсацию продажи упали. Сейчас родители откладывают покупку, чтобы потом приобрести её с кешбэком, когда будет ясность. Есть и те, кто хотят расторгнуть договор. Но мы пока в режиме ожидания. Ждём официального регламента от Министерства просвещения РФ", – пояснила Надежда Авхимович.

Авхимович отмечает, что вопрос возвращения денег очень сложный, так как загородные лагеря в 2020 году понесли большие убытки. Из-за ограничений во время пандемии они не работали, а чтобы рассчитаться за оплаченные путёвки, пришлось даже брать кредиты. Некоторые организации договорились с родителями не возвращать средства, а перенести их на следующий (2021) год. И сейчас неожиданная программа кешбэка поставила таких родителей в невыгодные условия.

"Были те, кто заключил соглашения о переносе отдыха на 2021 год. В их числе "Детская империя туризма". И такие случаи не единичны. Эти родители, к сожалению, рассчитывать на компенсацию уже не смогут. По информации, которую сообщило нам Федеральное агентство по туризму, кешбэк положен только тем, кто приобрёл путёвки уже после старта программы", – говорит Надежда Авхимович.

Кроме того, подготовка лагерей в этом году значительно "подорожала" из-за требований Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим мерам. Компаниям пришлось закупить санитайзеры и бактерицидные лампы. А всех сотрудников лагерей обязали раз в смену сдавать тест на ПЦР. Средняя стоимость только одного теста около 900 рублей.

"В лагерях с дневным пребыванием за одну смену (21 день) всему персоналу потребуется сдать тест трижды. В регионе этим летом запланировано 46 профильных смен. Они длятся от 7 до 10 дней. На один лагерь приходится в среднем по 9 смен. Получается, только на одного сотрудника нужно будет потратить более 8 тыс. руб. А в одном лагере их в среднем от 25 до 40 человек. А, например, в "Березке" работают 80 человек. Считайте сами", – говорит Надежда.

Меняй, да не прогадай

Центр отдыха и оздоровления "Каникулы" (в структуру входят семь загородных лагерей) в Алтайском крае успели продать более 65% путёвок. Их тоже одолевают расстроенные родители с вопросом, как им вернуть 50% от стоимости.  Директор центра Денис Краснов отмечает, что чёткого алгоритма по дальнейшим действиям с уже оплаченными путёвками у них пока нет. Также нет и данных относительно списка детских учреждений, которые войдут в программу кешбэка. Из письма Ростуризма следует, что речь идёт только о стационарных лагерях.

Краснов рекомендует родителям не торопиться сдавать путёвки, так как есть вероятность вообще не попасть в лагерь.

"Наши лагеря активно готовятся к первой смене. Мы, безусловно, готовы идти навстречу родителям, чтобы снизить их финансовую нагрузку. Но вопрос с возвратами ещё осложняется и тем, что мест в лагерях остаётся мало, большинство смен уже заполнено. Родители, которые сдадут путёвки, могут просто их уже не купить в тот же лагерь. Поэтому возврат – это не лучший вариант", – говорит Денис Краснов.

По мнению алтайских экспертов, наиболее выигрышным вариантом для всей страны могла бы стать схема возврата кешбэка после завершения отдыха. Такой алгоритм уже несколько лет применяют в Краснодарском крае. Работает это так: после смены лагерь выдаёт родителям ребёнка пакет документов, который предоставляется в органы соцзащиты для возмещения части стоимости.

Сходный механизм можно было бы использовать и на федеральном уровне, поручив перечислять компенсации гражданам по платежной системе "Мир", которой на это выделяются средства из бюджета. Тогда у тех, кто уже оплатил путёвки, не будет нужды требовать возврата денег, чтобы совершить новое бронирование с кешбэком.

"Это будет хорошим решением, которое позволит избежать возврата путёвок и дополнительных рисков со стороны родителей и организаций отдыха и оздоровления детей", – говорит Денис Краснов.

С тем, что это самый оптимальный вариант, согласна и Надежда Авхимович. Пока спешить с возвратом путёвок не стоит и потому, что перечень конкретных лагерей ещё не составлен. Гарантии, что туда войдут все лагеря в регионе, нет. Поэтому эксперты рекомендуют пока взять паузу и дождаться окончательных условий программы.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что правительство обратит внимание на вопрос возмещения стоимости уже купленных детских путёвок.

 

Что это за программа детского кешбэка и как в неё попасть?

Программу возврата 50% стоимости путёвок в детские лагеря запустят до конца мая. При этом минимальный и максимальный порог стоимости путёвки не установлен. На компенсацию смогут рассчитывать родители, оплатившие путёвку только онлайн и картой "Мир". Предварительно она должна быть зарегистрирована в программе лояльности.

Среди условий также обозначено, что период проживания в детском лагере должен составить не менее одной смены. Напомним, в этом году в Алтайском крае они будут длиться по 14 дней.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 26 апреля заявил, что на программу кешбэка за отдых в детских лагерях планируется выделить 5 млрд рублей, компенсацию могут получить 357 тыс. детей. Участники рынка 23 апреля получили письмо от Ростуризма с приглашением присоединиться к программе кешбэка стационарным организациям детского отдыха, работающим с ними туроператорам и системам бронирования.

Руководители детских лагерей опасаются, что выделенных правительством 5 млрд руб. на детский кешбэк на всех не хватит. Однако, по мнению Ростуризма, финансирование выделено в достаточном объёме.

Как вернуть деньги за неиспользованную путёвку

Статья 32 ФЗ "О защите прав потребителей" закрепляет за любым человеком возможность расторгнуть договор до начала его исполнения. Это касается и путёвок в детские загородные лагеря. Но тут необходимо учесть, что вам сделают возврат за вычетом фактических расходов, которые понесло предприятие (оно должно подтвердить их документально).

Чтобы аннулировать путёвку и вернуть за неё деньги, нужно:

1. Написать заявление в администрацию ДОЛ. Приложить чек об оплате, копии свидетельства о рождении ребёнка и вашего паспорта, банковские реквизиты, куда будет осуществлен возврат.

2. Деньги должны прийти в течение семи дней со дня подачи заявления (ст. 314 ГК РФ).

3. В договоре могли быть прописаны условия, что размер компенсации зависит от времени, когда родитель решает вернуть путёвку. Например, если решение о возврате принимается за пару дней до заезда, то возвращаемая сумма будет меньше.

4. Деньги вернут в полном объёме, если у ребёнка возникли серьёзные проблемы со здоровьем, в случае ЧС либо по причине отмены поездки самой организацией.

В Алтайском крае стоимость путёвки в муниципальные лагеря составляет 19 600 руб. Каждому жителю региона предусмотрена компенсация в размере 6300 рублей из краевого бюджета. Дополнительно сотрудникам краевых государственных учреждений выделяется поддержка в размере 4350 рублей, а сотрудникам органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы – в размере 4200 рублей".

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.04.2021 14:05
- гость -

А если они детей здадут в дет дом, и родят новых
Дадут им материнский кеш бек?

30.04.2021 14:07
гость

Нормально так, кому-то льготы, а кому-то как всегда?! Наверно механизм компенсаций надо прорабатывать так, чтобы они были доступны для всех детей! Чем дети тех, кто уже приобрел путевки хуже остальных? Очень странный подход! Кого поддержать такой льготой захотели: родителей или туризм? Скорее всего опять туризм....

30.04.2021 14:11
бред

за краевые деньги третий вооще бесплатно поедет. с кешбеком этим совсем не ясно. сдавайте, нам больше достанется))

30.04.2021 14:27
DJ

Гарант как всегда клал на народ

30.04.2021 14:39
- гость -

Ну я сдавать не буду, та может 3 лагеря всего в список войдут реально

30.04.2021 15:06
- гость -

Обычная беготня за халявой.

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