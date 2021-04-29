Такой день. Отчёт Виктора Томенко и загадочная смерть учительницы

КПРФ собирается судиться с мэрией из-за запрета на проведение первомайского митинга. Заседание по оспариванию отказа городских властей состоится 30 мая.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали историю о пожарных из Ребрихи, которые рискнули собой, чтобы спасти человека. Инцидент произошёл ещё 24 апреля, но стало известно о нём только сейчас.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 апреля отчитался о работе регионального правительства перед депутатами Заксобрания на сессии АКЗС. В выступлении губернатора, которое длилось 1 час 20 минут, нашлось место не только подведению итогов, но и оценке перспектив региона на фоне последствий коронавируса. Большинство депутатов краевого парламента (47 – за, 10 – против) поддержали ежегодный отчёт губернатора Виктора Томенко. Однако почти все голоса в свою поддержку глава региона получил от единороссов и примкнувших к ним эсеров.
Власти выставили на продажу BMW X6, который принадлежал Александру Руденко, признанному виновным в совершении резонансного смертельного ДТП в центре Барнаула. За разбитую машину хотят получить не менее 2,2 млн рублей.
В ближайшую субботу Россия отметит День международной солидарности трудящихся. Традиционно Первомай – это демонстрации с флажками и шарами, а ещё в этот день всегда открывают парки культуры и отдыха. Но в этом году всё будет выглядеть иначе из-за коронавирусных ограничений.
В сообществе алтайских учителей обсуждают скоропостижную смерть 57-летней учительницы МКОУ "Озерская СОШ" Тальменского района. По одной из версий, педагог скончалась после разговора с директором об увеличении нагрузки.
90 культурных площадок будут работать во время "Ночи музеев" в 2021 году. Оргкомитет акции в Алтайском крае утвердил сводную программу мероприятий, которые пройдут 22 мая.
Шесть пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2957.
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