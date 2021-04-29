Подтягиваются танки. Военный конфликт произошел на границе Киргизии и Таджикистана

Военный конфликт произошел в районе водораспределительного пункта "Головной" на границе Таджикистана и Киргизии 28 апреля. После нескольких стычек с применением стрелкового оружия столкновения начались между военными двух стран.
Как сообщает ТАСС, оба государства считают территорию своей. Предпосылки конфликта отмечались еще в конце прошлой неделе – 24 апреля в районе пропали два несовершеннолетних жителя Киргизии, которые занимались строительством в приграничной с Таджикистаном зоне.
25 апреля Таджикистан передал задержанных киргизским властям, а 26 апреля послу Таджикистана вручили ноту. В ответ 28 апреля МИД Таджикистана передали ответную ноту, в которой выразил недовольство противозаконными действиями пограничников в отношении задержанных.
По сообщениям, первыми огонь открыли пограничники Таджикистана. Причем, для обстрела использовались и минометы. Минздрав Киргизии сообщил об одном погибшем, количество пострадавших с обеих сторон составляет порядка 30 человек.
Позднее погранслужба Киргизии заявила, что к границе с обеих сторон подтягиваются дополнительные силы, в том числе и танки.
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