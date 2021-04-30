Роза Сябитова рассказала, почему женщины выбирают алкоголиков и тиранов

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, почему многих женщин влечёт к алкоголикам и тиранам, вместо здоровых отношений. Своё мнение главная сваха страны высказала в Instagram.
По словам Сябитовой, основными причинами такого выбора являются возраст, плохие отношения с родителями, желание сбежать из дома, отсутствие жилья и наличие у мужчины больших денег. При этом, считает сваха, из подобных отношений можно выйти.
"Если женщина это осознаёт (не важно, сколько потребуется времени), она может спасти себя и своё будущее. Ей просто нужно вовремя остановиться. Если же, всё понимая, пойдёт на риск, она как минимум будет знать кто виноват и кого винить в возникновении проблем", – написала ведущая.
Ранее Сябитова призвала российских женщин рожать. По её мнению, если семья нарочно уклоняется от рождения детей – это грех.
Комментарии
Мазохизм ещё никто не отменял. А телевизионным фиглярам не мешало бы навести порядок в собственной личной жизни, а уж потом поучать кого-то. Ах, да, сапожник завсегда без сапог.
Алкоголиков и тиранов выбирают дуры.
Пусть сначала в своём д@рьме разберётся