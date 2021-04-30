Рособрнадзор утвердил дополнительную дату сдачи итогового сочинения для выпускников школ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердила дополнительный срок проведения итогового сочинения. В связи с продлением майских выходных выпускники смогут написать работу 12 мая.
Как объясняет пресс-служба Минобрнауки Алтайского края, успешное написание итогового сочинения требуется для допуска к ЕГЭ. Большинство выпускников уже сдали этот экзамен 15 апреля. 12 мая его смогут написать ученики, получившие "незачёт" по прошлым попыткам, не явившиеся на сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам.
Для тех, кто не сможет присутствовать 12 мая, предусмотрена ещё одна дата – 19 мая.
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