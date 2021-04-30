Геннадий Онищенко раскрыл условие для всплеска коронавируса в России

Избежать ухудшения ситуации с коронавирусом удастся, если люди ограничат социальные контакты и будут соблюдать меры предосторожности в предстоящие длинные майские выходные. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По его словам, если в эти дни люди уедут за город или будут находиться дома в квартире и общаться между собой, то ничего страшного не произойдёт.
"А если они воспользуются предоставленной возможностью и пойдут брататься где-нибудь в каких-нибудь кинотеатрах, клубах и так далее, это может повлиять на рост заболеваемости", – сказал парламентарий в беседе с "Парламентской газетой".
Бывший главсанврач РФ также отметил, что длинные майские выходные дали, чтобы люди проявили ответственность, остались у себя дома или уехали за город и не участвовали в массовых мероприятиях.
Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам провести майские праздники на даче. По решению президента Владимира Путина они продлятся с 1 по 10 мая непрерывно. Это сделали для того, чтобы эпидпрогноз стал более стабильным.
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