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Новости

Больше половины россиян, работающих на себя, отказываются выходить "из тени"

, ИА "Амител"
Респондентов пугают налоги, отсутствие соцпакета и отчислений в пенсионный фонд
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Почти половина россиян, работающих на себя, не регистрируют бизнес или самозанятость. Причиной отказа от легализации деятельности оказалась налоговая нагрузка и проблемы в кредитовании, следует из результатов опроса онлайн-сервиса услуг YouDo.com и бизнес-платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Как сообщает "Лента.ру", 53% опрошенных признались, что работают "в тени". Ещё 32% оформили свою деятельность как самозанятость, 10% – как индивидуальное предпринимательство, 5% – как юридическое лицо.

Как отметили респонденты, работающие неофициально, их пугает необходимость платить налоги, отсутствие соцпакета и отчислений в пенсионный фонд. Также в новом статусе самозанятых опрошенные видят проблемы с кредитованием банками. Напомним, что аналитики онлайн-супермаркета Online-Ipoteka выяснили, что 80% самозанятых отказывают в кредитах.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.04.2021 10:21
Горожанин

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